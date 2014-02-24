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الأسبوع القادم . مستشفى جامعة القناة بالإسماعيلية تستقبل خبراء في جراحات العظام

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الأسبوع القادم . مستشفى جامعة القناة بالإسماعيلية تستقبل خبراء في جراحات العظام الأسبوع القادم . مستشفى جامعة القناة بالإسماعيلية تستقبل خبراء في جراحات العظام

مستشفى جامعة قناة السويس بالاسماعيلية

أعلن الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه فى بادرة طيبة من أبناء المخلصين بالخارج من المنتظر أن يزور الإسماعيلية خلال الاسبوع المقبل الاستاذ الدكتور عبدالحميد رجب استاذ التخدير والدكتور ايلى غانم استاذ جراحة العظام والمفاصل بمستشفى جيسجر بولاية بنسلفانيا الامريكية لاجراء عمليات جراحية لحالات العظام والمفاصل والعمود الفقرى.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الاستاذ الدكتور ياسين الغول رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى جامعة قناة السويس على ان يقوم المستشفى الجامعى باستقبال الخبراء وتم تجهيز عيادة تحضرية بالمستشفى الجامعى لاستقبال الحالات اعتبارا من الاسبوع القادم وذلك لمناظرة الحالات التى تحتاج لجراحات خاصة بالعظام والعمود الفقرى والمفاصل.

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