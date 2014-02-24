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نجمات يعانين من مشكلة النمش

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نجمات يعانين من مشكلة النمش نجمات يعانين من مشكلة النمش

النمش عبارة عن بقعة بنيَّة داكنة اللون، تظهر على الوجه والجسم بسبب التعرُّض للشمس. لكنَّه في أوروبا وأمريكا من علامات الجمال. وقد ظهر بكثرة على وجه وجسم نجمات كثيراتاعتبروه سرَّ لجمالهن وجاذبيتهن، إذ يمدّهن بالطلّة الساحرة.

وظهور النمش فجأة على الوجه والصدر والظهر ناتج من تراكمات سنين من التعرُّض للشمس، وبشكل مبالغ فيه، كما يظهر عند الأشخاص الذين يعانون من نقص في مادة الميلانين.

«سيدتي نت» يقدّم لك بعض النصائح للحفاظ على جمال النمش وعدم تكاثره بشكل مؤذٍ.

أولاً: استخدمي الواقي الشمسي باستمرار، خصوصاً على الوجه والصدر والظهر.

ثانياً: تجنبي في مكياجك وضع كريم الأساس الفاتح؛ لأنَّه يظهر النمش بطريقة غير محبّبة.

ولأنَّ النمش يعدُّ من مقاييس جمال المرأة، ننصحك سيدتي بألا تكثري من المكياج.

هل تجدين أن النمش مشكلة أو من علامات الجمال ؟

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