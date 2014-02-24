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انطلاق كرنفال البندقية بقفزة الملاك التقليدية من كاتدرائية “سان ماركو”

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انطلاق كرنفال البندقية بقفزة الملاك التقليدية من كاتدرائية “سان ماركو” انطلاق كرنفال البندقية بقفزة الملاك التقليدية من كاتدرائية “سان ماركو”

حضر نحو مئة الف شخص غالبيتهم بلباس تنكري او واضعين اقنعة على وجوههم الاحد ، “قفزة الملاك” من برج جرس كاتدرائية القديس مرقس التي تعطي تقليدا اشارة انطلاق مهرجان البندقية.

فعند الظهر انطلقت جوليا ناسي وهي طالبة شابة من البندقية في الثانية والعشرين وهي مربوطة بحبال حديدية ورافعة من اعلى البرج البالغ ارتفاعه 80 مترا، فوق 105 الاف ايطالي وسائح اتوا لحضور احد اهم كرنفالات العالم ، على ما اظهرت ارقام الشرطة بحسب الوكالة الفرنسية.

وقد ارتدت الشابة فستانا من تصميم مبتكر ملابس المسرح ستيفانو نيكولاو وصرحت بعدما حطت على ساحة مكتظة بالناس ، لوسائل الاعلام الايطالية “لم اخف ابدا”.

واضافت “خلال التحليق شعرت اني مدعومة من الحضور وحماسة الناس”.

وافادت السلطات ان 82 الف شخص تقريبا وصلوا عشية ذلك الى البندقية وغالبيتهم بحافلات اي اكثر بمرتين من الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى ساحة القديس مرقس المشمسة اتى الكثير من الشغوفين للاحتفال رغم الازمة الاقتصادية التي لا تزال تطال ايطاليا.

وبين هؤلاء سيلفانو الذي قال لتلفزيون وكالة فرانس برس انه “من الصعب في هذه المرحلة التفكير باي شيء اخر نظرا الى ما تمر به البلاد مع البطالة وغيرها”.

واوضح انه في حال لم تتغير الامور مع الايطالية الجديدة “فينبغي الاكتفاء بهذه الاوقات مثل الكرنفال للترفيه بعض الشيء!”

اما فريرديريكا فقد فضلت الكلام عن لباسها الذي احتاجت “الى شهر تقريبا “لصنعه “مع كل التفاصيل التي يتضمنها”.

واضافت وهي محاطة باصدقاء لها شغوفين ايضا بكرنفال البندقية “الاهم هو الوقت الذي نمضيه في البحث عن التفاصيل التاريخية”.

وقالت “انه الكرنفال والمهم هو ان نستمتع بوقتنا فالاجواء جميلة”.

وكان الكرنفال الذي يستمر هذه السنة حتى الرابع من مارس ، اهمل لعقود لكن البلدية انعشته في العام 1980.

وتسمح هذه الاحتفالات للمدينة بتسجيل نشاط في فترة من السنة تعتبر بطيئة ،وهي تتضمن حفلات تنكرية.

وتنظم يوميا “مسابقة اجمل زي تنكري” على ساحة القديس مرقس. وتمنح الجائزة النهائبة في الرابع من مارس.

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أونا

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