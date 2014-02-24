عجينة البيتزا مع السبانخ

المقادير:

- 180 غراماً من عجينة البيتزا

- 50 غراماً من صلصة البندورة

- 60 غراماً من السبانخ المفروم

- 70 غراماً من جبن «موزاريللا» الطازج

- 5 غرامات من جبن «بارميزان»

- 10 غرامات من الزيتون المقطّع

- قليل من زيت الزيتون

- رشة من الملح والفلفل الأسود والأوريغانو

لتحضير عجينة البيتزا، يلزمك:

- من 450 إلى 500 غرام من الطحين

- 15 غراماً من الخميرة الفورية

- 250 ملليلتراً من المياه الباردة

- 5 غرامات من زيت الزيتون

- 5 غرامات من الزبدة

- 15 غراماً من الملح

-رشّة من السكر

- بيضة

طريقة تحضيرها:

ينخل الطحين ثم يخلط مع الخميرة والسكر والملح. تشكّل حفرة في الوسط ويوضع الماء والزيت والبيض، ويعجن هذا الخليط حتى تتشكّل عجينة، تضاف الزبدة إليها وتعجن حتى تصبح ناعمة الملمس لتُعطى لاحقاً شكل كرة تزن 180 غراماً. بعدها، تغطّى وتترك في مكان دافئ لمدّة 10 دقائق لتصبح جاهزة للاستعمال.

لتحضير صلصة البندورة، يلزمك:

- 500 غرام من البندورة الطازجة أو المعلّبة

- 90 غراماً من الثوم الطازج

- 50 غراماً من الحبق

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل الأبيض

طريقة تحضيرها:

ينزع بواسطة سكين رأس حبّة البندورة على شكل دائري، ثم يجرح كعب البندورة، وتوضع في ماء ساخن وتترك لتغلي مدة 3 دقائق. تبرّد وتقشّر. تطحن البندورة مع الثوم والملح والحبق والفلفل حتى تصبح ناعمة وجاهزة للاستعمال.

خطوات تحضير وصفات البيتزا:

ترقّ العجينة حسب الحجم المطلوب وتترك لترتاح لمدّة 5 دقائق، ثم توضع صلصة البندورة على العجينة، فالخضراوات، أو اللحم، وينثر الملح والفلفل الأسود ويوضع جبن «الموزاريلا» المطبوخ أو الطازج. توضع البيتزا في الفرن لمدة 10 دقائق على حرارة 180 درجة مئوية. وعند الانتهاء من خبزها، ينثر الأوريغانو وزيت الزيتون، وتقطّع وتزيّن بالروكا أو الحبق.

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