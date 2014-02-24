بدء محاكمة مرسي و130 آخرين في «اقتحام السجون»

بدأت وقائع جلسة محاكمة المتهمين في قضية «اقتحام السجون»، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالقاهرة الجديدة، باتهامات تتعلق باقتحام 11 سجنًا والتعدي على أقسام الشرطة واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة في فبراير 2011.

ويحاكم في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية، وتنظيم «حزب الله» اللبناني، والجماعات الإرهابية المنظمة.

كان دفاع المتهمين وقّع على طلبات رد هيئة المحكمة في قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر»، قبل وقائع الجلسة.