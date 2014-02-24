أخبار عاجلة

ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تأجيل إطلاق "المبادرة المصرية للثقافة" بسبب اجتماع مجلس الوزراء

Google+ Print
تأجيل إطلاق "المبادرة المصرية للثقافة" بسبب اجتماع مجلس الوزراء تأجيل إطلاق "المبادرة المصرية للثقافة" بسبب اجتماع مجلس الوزراء

تم تأجيل إطلاق "المبادرة المصرية للثقافة" والتى كان من المقرر إطلاقها اليوم، وذلك لانعقاد مجلس الوزراء اليوم بدلا من الأربعاء لدواعى سفر الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء إلى نيجيريا لحضور قمة السلام والأمن الإنسانى.

يذكر أن مبادرة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى كان سيتم إطلاقها اليوم بحضور محمد صابر عرب وزير الثقافة والمهندس خالد محمود عبد العزيز وزير الشباب والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة، والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام، والدكتور محمود محمد أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار،و هشام زعزوع وزير السياحة.

وتهدف المبادرة إلى التوظيف الأمثل للموارد المتاحة فى الوزارات التسع، تقوية العلاقات الإنسانية بين الوطن الواحد من خلال إقامة جسر تواصل بين النشء والشباب وغرس قيمة تقبل الآخر، تنمية بعض القيم الوطنية، الكشف عن المواهب ورعايتها فى كافة المجالات، إعداد كوادر قادرة على خوض الحياة العامة، جعل ثقافة حقوق الإنسان جزءاً أصيلاً من الشخصية المصرية، تعظيم دور المجتمع المدني، العناية بالثقافة الرياضية والفنون فى كل مراحل التعليم بدءً من المسرح، الموسيقى، الفن التشكيلي، أنشطه رياضية وأدبية مثل الشعر والقصة والرواية والمقال، وذلك من خلال برنامج الكل فى واحد، الشخصية المصرية، التوعية، الآمنة، الحوار المجتمعى واكتشاف المواهب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري