تأجيل إطلاق "المبادرة المصرية للثقافة" بسبب اجتماع مجلس الوزراء

تم تأجيل إطلاق "المبادرة المصرية للثقافة" والتى كان من المقرر إطلاقها اليوم، وذلك لانعقاد مجلس الوزراء اليوم بدلا من الأربعاء لدواعى سفر الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء إلى نيجيريا لحضور قمة السلام والأمن الإنسانى.

يذكر أن مبادرة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى كان سيتم إطلاقها اليوم بحضور محمد صابر عرب وزير الثقافة والمهندس خالد محمود عبد العزيز وزير الشباب والكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة، والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام، والدكتور محمود محمد أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار،و هشام زعزوع وزير السياحة.

وتهدف المبادرة إلى التوظيف الأمثل للموارد المتاحة فى الوزارات التسع، تقوية شبكة العلاقات الإنسانية بين الوطن الواحد من خلال إقامة جسر تواصل بين النشء والشباب وغرس قيمة تقبل الآخر، تنمية بعض القيم الوطنية، الكشف عن المواهب ورعايتها فى كافة المجالات، إعداد كوادر قادرة على خوض الحياة العامة، جعل ثقافة حقوق الإنسان جزءاً أصيلاً من الشخصية المصرية، تعظيم دور المجتمع المدني، العناية بالثقافة الرياضية والفنون فى كل مراحل التعليم بدءً من المسرح، الموسيقى، الفن التشكيلي، أنشطه رياضية وأدبية مثل الشعر والقصة والرواية والمقال، وذلك من خلال برنامج الكل فى واحد، الشخصية المصرية، التوعية، مصر الآمنة، الحوار المجتمعى واكتشاف المواهب.