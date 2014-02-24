وزير النقل: انتهاء أزمة شركة ديبكو المتعثرة بميناء دمياط

أعلن الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، التوصل إلى اتفاق مع شركة ديبكو، صاحبة امتياز محطة الحاويات الدولية بميناء دمياط، لإحياء المشروع، لافتاً إلى أنه سوف يتم توقيع اتفاق مع الشركة المتعثرة 17 مارس المقبل، لاستئناف أعمال تنفيذ الشروع.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات خاصة، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة المملوكة لمستثمرين كويتيين وخطوط ملاحية، من خلال لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء، وسيتم توقيع هذا الاتفاق وإعلان تفاصيله بعد توقيعه فى مارس المقبل.

وقال وزير النقل، إن ميناء دمياط يملك إمكانيات هائلة، لكنها غير مستغلة، وأنه تم توقيع عقد مع إحدى شركات هيئة قناة السويس لتكريك الميناء للوصل لعمق الغاطس إلى 15 متراً، لكى تتمكن من استقبال السفن العملاقة.