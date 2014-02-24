هل تطلق Rihanna ماركة أزياء خاصة؟

أعلنت المغنية الشهيرة Rihanna عن نيتها إطلاق ماركة أزياء خاصة باسمها، وعلى الرغم من أنها لم تفصح عن أي تفاصيل فيما ستقدمه هذه الماركة، إلا أنها ذكرت أن الموضة والأزياء تأخذ حيزاً كبيراً من حياتها. وقالت: "لا يتعلق الأمر بالصوت، فالجمهور بريد أن يعرفني بشكل أكبر، وأعتقد أن الموضة هي الوسيلة المثالية للتعبير عن موقفي ومزاجي الخاص".

Rihanna ليست جديدة على عالم الموضة، فقد صممت عدداً من المجموعات لدور الأزياء في السابق، وكان أول تصاميمها لدار "Emporio Armani" في عام2011 ، كما شاركت في تصميم مجموعات لماركة الأزياء الشهيرة "River Island"، بالإضافة إلى كونها الوجه الإعلاني لدار الأزياء الفرنسية "Balmain".