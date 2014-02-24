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غضب في اتحاد جدة من تأخر المستحقات

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غضب في اتحاد جدة من تأخر المستحقات غضب في اتحاد جدة من تأخر المستحقات

تسيطر حالة من الغضب على لاعبي اتحاد جدة بسبب ما وصفوه بالمماطلة في تسليمهم مستحقاتهم المالية رغم لوعود المتكررة من إبراهيم البلوي رئيس النادي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإقتصادية" طلب اللاعبون من راشد الرهيب قائد الفريق التحدث مع رئيس النادي والمطالبة بمستحقاتهم المالية ومكافأة الفوز التي لم تسلم حتى الآن.

ويتطلع اللاعبون لأن تحل هذه المشكلة قبل المغادرة لإيران يوم الثلاثاء لمواجهة تراكتور، في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن إبراهيم البلوي سيترأس بعثة الفريق الاتحادي المغادرة لإيران لمواجهة تراكتور.

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