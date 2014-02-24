العبي مع طفلك لتخلصيه من السمنة

يعتبر اللعب مع الطفل من الطرق المفيدة لتخليصه من السمنة، هذا ما أوردته إحدى الدراسات الطبية الحديثة، والتي تُعنى بعلاج «سمنة وبدانة الأطفال» باعتبارها عرضاً عصرياً مقلقاً.

«سيدتي نت» توجهت للأخصائية الرياضية عبير رضوان «ماجستير تربوي»، وسألتها عن طريقة علاج بدانة الطفل عن طريق اللعب، حيث يعتبر اللعب من أهم سمات الطفولة المبكرة.

عبير رضوان أوضحت أن النشاط اليومي للطفل يجب أن يكون مشتركاً مع الأم، فهي أكثر إنسان يمضي معه الطفل وقته، وبالتالي فعليها اتباع النصائح التالية مع طفلها في مرحلة ما قبل المدرسة «من عمر 0 إلى 5سنوات»:

• شجعي طفلك على الاستلقاء على بطنه، وهو مستيقظ وذلك بتحفيزه والاستلقاء بجانبه.

• حفزيه على اللعب، إما بالتقاط الكرة أو الرقص معه بترديد أنشودة معينة يحبها تكون قليلة المفردات، وتحتاج لحركات كثيرة مثل حركة الذراعين والساقين «الطيران والسباحة».

• استعيني بقصص الطيور والحيوانات، والتي تمتلئ بالحركة وصوريها معه بحركات جسدية رشيقة يظل يمارسها طول اليوم كلما تذكر القصة.

• كوني قدوة لابنك في ممارسة الرياضة، واصحبيه للنادي الرياضي الذي تمارسين به رياضتك اليومية.

• إن كنت من هواة رياضة المشي فاجعلي منه رفيقاً، ولا تكافئيه عندما يتعب بالطعام.

• عوديه على صعود ونزول الدرج كلعبة «10 دقائق» كل يوم؛ فهي تحرق سعرات حرارية توازي المشي لمدة ساعة.

• استغلي حديقة البيت؛ لتكون ملعباً رياضياً، ولا تعتمدي على الألعاب الجاهزة مثل الأرجوحة، ضعي فيها حصاناً يتحرك؛ فهو كفيل بتخسيس الفخذين والوسط.

• لا تجعلي منه طفلاً خاملاً، اصحبيه معك للتسوق، ولا تتركيه مع المربية مثلاً، وقربيه من الأقارب والمعارف الذين يتمتعون بلياقة بدنية واضحة.

• لعبة الاستغماية ونط الحبل من الرياضات المهمة للطفل الذكر، كما أن لعبة «الطوق» الهيلاهوب رائعة للبنات، مرني صغيرتك عليها وعلى أجزاء معينة من جسمها.