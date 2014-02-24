خرافات فترة النفاس

حتى وقت قريب كانت الخرافات والعادات الخاطئة تزخر بها بيوتنا العربية، والغريب والعجيب أن أمهات شابات ومتعلمات ومثقفات يسمعن لهذه الخرافات ويحرصن على تطبيقها، وهي لا تزيد على كونها خرافة وبدعة، ولا أساس لها من الصحة، ولا يوجد دليل طبي قائم على حقيقتها.

«سيدتي نت» جمعت بعضاً من هذه الخرافات والعادات ومنها:

- لا يجوز لنفساء أن تستحم طول فترة النفاس؛ لأن ذلك يسبب لها المرض، ويجب أن تستحم بعد مرور الأربعين يوماً.

- مدة النفاس هي أربعون يوماً بالتمام والكمال، ويجب أن تنقطع النفساء عن الصوم والصلاة خلالها.

- لا يجوز للنفساء ارتداء الملابس الملونة، ويفضل أن تلبس الملابس الغامقة وترتدي القفازات والجوارب؛ لكي لا يمتلئ جسمها بالهواء.

- لا يجوز إدخال أي نوع من اللحوم النيئة على غرفة تنام بها نفساء.

- لا يجوز دخول امرأة حائض على النفساء فإن ذلك يمنع حملها ثانية (يكبسها).

- لا يجوز لزوج النفساء أن يحلق لحيته وشاربه وشعر رأسه؛ حتى مرور الأسبوع على ولادتها.

- يجب على النفساء أن تغتسل هي ومولودها في اليوم السابع للولادة بوضع خرزات زرقاء في الماء ثم الاغتسال بها، وتعرف بخرزات «الكبسة»، وذلك حتى تحمل ثانية وبسرعة، وحتى لا يتعرض مولودها للحسد فيمرض أو لا يزيد وزنه بما يعرف بـ«الفرية».

- يجب على النفساء عدم طهي الطعام إطلاقاً؛ لأن بذلك تسبب الأذى لزوجها وأولادها.

وعرضت «سيدتي نت» هذه الخرافات على الدكتور عدلي الحاج، أخصائي النساء والولادة، والذي أفاد بأن جميع ما ورد في السابق ليست نصائح على الإطلاق، بل هي خرافات، وعلى ذلك يجب أن تتبع النفساء النصائح التالية؛ لتعتني بصحتها وينعكس ذلك على مولودها:

• فترة النفاس تمتد من فترة أربعة إلى ستة أسابيع، ومتى طهرت المرأة مثل الحيض تماماً وجب عليها الصوم والصلاة، ولا يجب عليها الانتظار حتى مرور أربعين يوماً.

• على المرأة أن تمارس أعمال البيت بشكل عادي طالما تعتني بنظافتها الشخصية.

• استخدام المطهرات المهبلية تسرع من شفاء الخياطة في منطقة العجان، ولا تسبب التهابات وخروج روائح كريهة، وذلك على عكس المتعارف عليه.

• يجب على النفساء أن تهتم بتغذيتها جيداً، ولكن في حدود المعقول؛ حتى لا يزيد وزنها فتهتم بالكيف لا الكم.

• ممارسة تمارين شد البطن؛ حتى يعود لشكله الطبيعي وعدم ترهله.

• التخلص من البول أولاً بأول؛ لتفادي مغص ما بعد الولادة.

• المشي خاصة بعد الولادات القيصرية؛ خشية من حدوث الجلطات في الساقين، مهم جداً للنفساء.

• تغيير وضعية النوم بالنسبة للنفساء يخلصها من التوتر، ومن آلام البطن.

• اللجوء للطبيب عند الشعور بارتفاع في الحرارة أو أي عرض آخر.