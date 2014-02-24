«بصيرة»: ارتفاع نسبة المعجبين ببرنامج باسم يوسف

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» حول برنامج «البرنامج» الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف، ارتفاع نسبة الذين يعجبهم البرنامج بين الفئات العمرية المختلفة.

وقال المركز في الاستطلاع إن نسبة الذين يعجبهم البرنامج حاليا تصل إلى 68 % بين الشباب في المرحلة العمرية 18-29 عاما، مقابل 47 % في أكتوبر 2013، كما بلغت نسبة من يعجبهم البرنامج بين مشاهديه الذين بلغوا من العمر 50 عاما فأعلى، 35 % هذا الشهر مقابل 22 % في أكتوبر الماضي، وهو ما يعني أن نسبة من يعجبهم البرنامج ارتفعت بين الفئات العمرية المختلفة.

وقدر الاستطلاع عدد متابعي البرنامج بانتظام بحوالي 8.3 مليون مشاهد داخل مصر، وأشارت النتائج إلى انخفاض نسبة من يوافقون على وقف عرض البرنامج من 44 % في أكتوبر الماضي إلى 36 % هذا الشهر، بينما نسبة من لا يوافقون على وقف عرضه ثابتة تقريباً حيث بلغت هذا الشهر 47 %، مقابل 48 % في أكتوبر الماضي.

ويعد هذا الاستطلاع هو الثالث لمركز «بصيرة» حول برنامج «البرنامج» باستخدام نفس الأسئلة، حيث سبق وأجرى المركز الاستطلاع في نهاية أبريل 2013 وفي نهاية أكتوبر من نفس العام.