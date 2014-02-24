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مركز حقوقي ينذر 5 جهات تنفيذية بمحضر لإزالة التعديات علي املاك الدولة بالمنيا

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مركز حقوقي ينذر 5 جهات تنفيذية بمحضر لإزالة التعديات علي املاك الدولة بالمنيا مركز حقوقي ينذر 5 جهات تنفيذية بمحضر لإزالة التعديات علي املاك الدولة بالمنيا

بعد ان كشف مركز الحياة لحقوق الانسان بمركز المنيا مافيا التعديات علي اراضي املاك الدولة وحماية النيل وسط اعين المسئولين بالمحافظة وعدم اتخاذ اجراءات رادعه ضد المخالفين

قام ياسر محمد عبد الوهاب، مدير المركز، بإرسال انذار علي يد محضر حمل رقم 0052296 بتاريخ24 / 2 / 2014،ضد 5جهات تنفيذيه علي رأسهم محافظ المنيا ،اللواء صلاح زيادة، ومدير امن المنيا، يطالبهم بإزالة التعديات التي قام بها شخص يدعي ابراهيم توفيق اسحق ،من قرية الابعدية التابعه لمركز المنيا .

جاء ذلك بعد أعلان مركز الحياة لحقوق الانسان بمركز المنيا ، كشفة لمافيا تعدت على اراضى املاك الدولة بمحافظة المنيا .

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