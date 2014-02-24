مسلحون يطلقون النار على موكب مرشحة رئاسية فى كولومبيا

أطلق مسلحون في كولومبيا النار على موكب مرشحة رئاسية يسارية، الا أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الاثنين أن موكب عايدة افيلا 65 عاما،التي تنتمي لحزب الاتحاد الوطنى، تعرض لاطلاق نار اثناء سيره على الطريق السريع باقليم اروكا الغنى بالنفط والكائن فى شمال شرق كولومبيا، حيث يتمركز متمردو حركة القوات الكولومبية الثورية المعروفة اختصارا باسم (فارك).

وكانت افيلا قد عاشت فى المنفى لسنوات بعد نجاتها من هجوم شنته قوات شبه عسكرية واستهدف حافلة كانت تقلها بالقرب من العاصمة بوجوتا عام 1996، الا انها عادت مؤخرا لخوض سباق الرئاسة.

ا ش أ