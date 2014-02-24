ضبط 300 قطعة جلد ثعبان مع سودانية بالمطار

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين من ضبط ٣٠٠ قطعة جلد ثعبان بوزن ١١ كيلو جرام مع راكبة سودانية الجنسية فور وصولها من الخرطوم , اخفاتها داخل حقائبها لتضليل رجال الجمارك وبيع المضبوطات داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة “تاركو” السودانية اشتبه مأمور الجمرك في الراكبة (عواطف .ح) وبتفتيش حقائبها عثر معها عل المصبوطات داخل جيوب سحرية وبين طيات ملابسها , أمر أحمد حسن عبد المجيد وكيل الإدارة المركزية لجمارك المطار بحجز المبوطات في وديعة الجمرك واتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكبة.