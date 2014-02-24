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وزير العدالة الانتقالية يلتقى وزير أمن الدولة بجنوب إفريقيا

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وزير العدالة الانتقالية يلتقى وزير أمن الدولة بجنوب إفريقيا وزير العدالة الانتقالية يلتقى وزير أمن الدولة بجنوب إفريقيا

أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية

التقى المستشار : محمد أمين المهدى – وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، سيابونجا كويلى – وزير أمن الدولة بجنوب افريقيا ، والوفد المرافق له والذى يقوم بزيارة لمصر كمبعوث شخصى للرئيس جاكوب زوما .

وأكد كويلى على “الذى يزور حاليا ” رفض جنوب افريقيا واستهجانها للأحداث الإرهابية الأخيرة ، ودعم بلاده والرئيس زوما لمصر فى مواجهة هذه الأعمال .

وقام المستشار المهدى بشرح حقيقة ما حدث فى ثورة 30 يونيو وإيضاح خطوات خارطة الطريق ، والتزام مصر بالمسار الديمقراطى واستكمال تشكيل مؤسساتها الدستورية

وقام بموافاة الوزير الجنوب أفريقى بمذكرة بشأن التكييف القانونى الصحيح لثورة 30 يونيه ، ونسخة إنجليزية من التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب المصرى بما يقارب الإجماع فى استفتاء تم فى حيدة وشفافية تحت عين وبصر المجتمع الدولى ونشطاء المجتمع المصري .

وتطرق الحوار إلى بحث الأحوال السياسية الإفريقية وتطور موقف الاتحاد الإفريقي والتأكيد على علاقة الصداقة بين البلدين ودعمهما للديمقراطية فى كافة ارجاء القارة الإفريقية .

أ  ش  أ

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