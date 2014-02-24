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مقتل 11 مسلحًا خلال اشتباكات بين عناصر الأمن ومسلحين جنوبي الموصل

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مقتل 11 مسلحًا خلال اشتباكات بين عناصر الأمن ومسلحين جنوبي الموصل مقتل 11 مسلحًا خلال اشتباكات بين عناصر الأمن ومسلحين جنوبي الموصل

ارشيفية

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين بأن 11 مسلحا قتلوا خلال اشتباكات اندلعت بين عناصر الأمن ومسلحين جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى،( 405 كم شمال العاصمة بغداد) .

وقال المصدر، إن مجموعة مسلحة كبيرة تستقل سيارات هاجمت صباح اليوم الاثنين مقرا أمنيا في منطقة صليبة جنوبي الموصل ودارت على اثره اشتباكات عنيفة بين عناصر الأمن والمجموعة المسلحة.

وأضاف ، أن مسئولي المقر الأمني وجهوا نداء إلى قائد الفرقة الثانية علي الفريجي وقائد عمليات نينوى باسم الطائي اللذين كانا على مقربة من الحادث، الأمر الذي دعاهما الى المشاركة في الاشتباكات بقوة مكونة من 70 سيارة همر.

وأوضح المصدر، أن الاشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 11 مسلحا دون وقوع إصابات بالقوة الأمنية.

يذكر أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل تعد من المناطق الساخنة أمنيا وتشهد أعمال عنف بشكل يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية، فضلا عن كونها من المحافظات التي تشهد حراكا شعبيا مناوئا للحكومة.

أ ش أ

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