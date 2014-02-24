البلجيكي جيريتس يحذر منتخب بلاده من الجزائر في المونديال

الجزائر العاصمة في 24 فبراير/ أ ش أ / رغم أن المدرب البلجيكى ايريك جيريتس اعلن انه يرشح منتخبي بلجيكا وروسيا للصعود الى الدور الثاني من بطولة كأس العالم بالبرازيل باعتبارهما اقوى منتخبات المجموعة الثامنة من الناحية النظرية، الا ان مدرب لخويا القطرى قال انه يتوقع ان تكون هناك مفاجأة جزائرية خلال الدور الاول قد تتسبب في اقصاء احد المنتخبات الكبيرة.

وقال جيريتس "ان المنتخب الحالي للخضر أفضل كثيرا من الفريق الذي واجهته مع المنتخب المغربي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012 ، ولذا فإننى أنتظر منه أن يفاجئ منتخبات مجموعته في مونديال البرازيل".

واضاف المدرب البلجيكى المعروف فى تصريحات ادلى بها "لقد تابعت المنتخب الجزائري في مناسبة واحدة خلال مباراة تصفيات كأس العالم أمام منتخب بوركينا فاسو حيث شعرت باعجاب كبير بالخضر والتطور الكبير الذى طرأ على اسلوب لعبهم".

ومن المعروف أن الجزائر تلعب فى المونديال ضمن المجموعة الثامنة التى تضم ايضا كلا من كوريا الجنوبية وروسيا وبلجيكا.