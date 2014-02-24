لجنة انتخابات الرئاسة تجتمع بالتنمية الإدارية لربط التصويت بالخارج ألكترونيا

اجتمعت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي بوزير التنمية الإدارية المهندس هاني محمود بمقر اللجنة بقصر الأندلس بمصر الجديدة، وصرح المستشار الدكتور حمدان فهمي أمين عام اللجنة والمتحدث الرسمي باسمها بأن اللجنة بحثت مع وزارة التنمية الإدارية مسألة الربط الإلكتروني بين لجان الاقتراع المخصصة للمصريين خارج البلاد، وإلغاء شرط التسجيل المسبق لهم تيسيراً على أي مصري متواجد بالخارج في المدة المحددة للإقتراع للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

كما تم في الاجتماع بحث تصويت الوافدين بين المحافظات بشرط أن يبدي الوافد رغبته في تغيير موطنه الانتخابي مؤقتاً وللانتخابات الرئاسية فقط وتسجل هذه الرغبة، ويتاح وقت مناسب للمختصين بوزارة التنمية الإدارية لتغيير قيد الوافدين بلجان الانتخاب.

و أوضح وزير التنمية الإدارية خلال الاجتماع إمكانية استخدام جهاز القارئ الإلكتروني لبطاقات الرقم القومي بشكل أوسع تسهيلاً على الناخبين، وأيضاً استخدامه في إقتراع المصريين بالخارج، وفي التأكد من صحة تأييد الناخبين للمرشحين عند بحث شرط قبول مرشحي الرئاسة وأن الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بسبيله إلى تدبير عدد من هذه الأجهزة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية، وهو ما يساهم في حل مشكلة الزحام في بعض لجان الإقتراع بالداخل أو بالخارج، وأضاف أن هذا الجهاز يمكن استخدامه أيضاً عند توثيق نماذج تأييد الناخبين لمرشحي الرئاسة.

وقد حضر الاجتماع المهندسان سيد رمضان ومحمد منصور من وزارة التنمية الإدارية.