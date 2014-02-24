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لافروف يبحث مع صائب عريقات في موسكو التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

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لافروف يبحث مع صائب عريقات في موسكو التسوية الفلسطينية الإسرائيلية لافروف يبحث مع صائب عريقات في موسكو التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

لافروف مع صائب عريقات -ارشيفية

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أفاد سابقا بأن مباحثات لافروف وعريقات ستتركز على حالة الحوار الفلسطيني الإسرائيلي وآفاقه وكذلك أهم القضايا الإقليمية. يذكر أن هذا اللقاء هو الثاني بين الوزير الروسي والمسؤول الفلسطيني خلال الأشهر الستة الماضية. وخلال لقائهما السابق في 22 أغسطس الماضي كان لافروف قد أكد لعريقات الدعم الروسي لعملية التفاوض، معربا عن أمله بأن يتمكن الطرفان من التوصل إلى الاتفاق بشأن كافة المسائل المتعلقة بالوضع النهائي للأراضي الفلسطينية على الأساس القانوني الدولي. كما شدد الوزير الروسي على ضرورة أن يكون الهدف النهائي للمفاوضات إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، تتعايش بسلام مع إسرائيل وغيرها من الجيران في المنطقة.

 

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