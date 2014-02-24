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وزير البترول الأسبق: الإخوان خلقوا سوق سوداء لتهريب المواد البترولية

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وزير البترول الأسبق: الإخوان خلقوا سوق سوداء لتهريب المواد البترولية وزير البترول الأسبق: الإخوان خلقوا سوق سوداء لتهريب المواد البترولية

24 فبراير 2014 | 10:51 صباحاً

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المهندس أسامة كمال وزير البترول

المهندس أسامة كمال وزير البترول

قال وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال، ان مجموعات ضغط تناهض إنشاء مشروعات الطاقة الشمسية فى لاستفادتها من السوق السوداء للسولار والبنرين.

وأشار خلال لقائه مع برنامج مصر كل يوم على قناة المحور 2 مع الاعلامى نصر القفاص، إلى أن هذه المجموعات التى تمثل الفساد من مصلحتها استمرار التهريب للمنتجات البترولية .

وطالب كمال، مجلس الوزراء بسرعة التحرك من اجل البدء فى هذه المشروعات فى أسرع وقت ممكن من اجل مواجهة أزمة الطاقة ونقص الوقود .

وحول أخونة قطاع البترول، قال وزير البترول الأسبق أنه كانت هناك مجموعات تعتبر خلايا نائمة للاخوان كانت موجودة فى القطاع وظهرت على السطح وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسى موضحا ان الاخوان خلقوا سوق سوداء لتهريب المواد البترولية .

وتابع : صندوق النقد الدولى طلب تحريك الطاقة فى مصر وانه يجب احكام سوق الرقابة على سوق المواد البترولية لمواجهة التهريب لافتا فى الوقت ذاته الى ان الكروت الذكية سوف تقضى على السوق السوداء .

وأضاف : لايمكن تطبيق برامج تقشفية على المواطنين حاليا لان الناس عانت على مدار 30 عاما مضت .

2014-02-24

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