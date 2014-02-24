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وزير الإسكان: المقاولون العرب ستظل دائما بيت الوطنية ومصنع الرجال

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وزير الإسكان: المقاولون العرب ستظل دائما بيت الوطنية ومصنع الرجال وزير الإسكان: المقاولون العرب ستظل دائما بيت الوطنية ومصنع الرجال

ابراهيم محلب وزير الإسكان

تلقى المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطابا من العاملين بإدارة الترسانة البحرية بالإسماعيلية، أعربوا خلاله عن خالص الشكر والتقدير لرعاية الوزير للعاملين بشركة المقاولون العرب، وأكدوا أنهم على عهدهم الذى قطعوه مع الوزير، ومع المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن يصلوا الليل بالنهار، فى عمل دءوب من أجل رفعة الشركة والحفاظ على مكتسباتها، والحفاظ على مستقبل أولادهم جميعا، مشددين على أنهم لن يفرطوا أبدا فى اسم أو سمعة شركة المقاولون العرب.

وقال العاملون فى رسالتهم:”إننا كما عاهدناك نعمل 24 ساعة، بنظام الورديات المتعاقبة، لإنجاز الأعمال المكلفين بها قبل مواعيدها المقررة، وذلك إيمانا منا بأن هذه الشركة هى بيتنا جميعا، وهى صرح قومى نسعى ونعمل جميعا للحفاظ عليه”.

وأضاف العاملون بالترسانة البحرية بالإسماعيلية فى رسالتهم لوزير الإسكان:”باسم كل العاملين بالترسانة البحرية نجدد عهدنا لسيادتكم بأن نبذل كل الجهد من أجل رفعة واستقرار وطننا العظيم ، ومن أجل الحفاظ على شركتنا الحبيبة..”المقاولون العرب”، ونجدد الثقة التامة فى حبنا، وعهدنا لسيادتكم بأن نقف ضد كل ما يدبر فى الخفاء للنيل من استقرار الشركة والوطن، ونناشد كل الزملاء بالإدارات والأفرع المختلفة بذل كل الجهد للحفاظ على اسم المقاولون العرب، ومواجهة كل من يحاول العبث أو النيل من شركتنا الحبيبة أو مستقبل أبنائنا”.

وأرفق مرسلو الرسالة كشفا بأسماء نخبة كبيرة من العاملين بالترسانة البحرية بالإسماعيلية.

وتعليقا على هذه الرسالة أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن شركة المقاولون العرب ستظل دائما بيت الوطنية ومصنع الرجال، ورجالها يدركون المسئولية الملقاة على عاتقهم لبناء هذا الوطن، وتوجه بالشكر لكل عامل بالمقاولون العرب، وحثهم على بذل أقصى الجهد من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم ولأبناء الوطن جميعا.

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