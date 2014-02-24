فهمي يلتقي رئيس برلمان الكونغو الديمقراطية في كينشاسا

التقي وزير الخارجية نبيل فهمي برئيس برلمان الكونغو الديمقراطية أوبان ميناكو بالعاصمة الكونغولية (كينشاسا) صباح اليوم الاثنين، وذلك خلال زيارته الحالية لرئاسة وفد مصر في قمة الكوميسا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بان رئيس البرلمان الكونغولي استهل المقابلة بالترحيب بزيارة وزير الخارجية لبلاده باعتبار انه يمثل دولة صديقة تاريخيا للكونغو الديمقراطية، وقدم عرضا لتشكيل البرلمان الكونغولي ودره وصلاحياته.

من جانبه، عرض الوزير فهمي للتطورات الإيجابية التي تشهدها العملية السياسية الداخلية، كما تناول قضية مياه النيل وأهميتها البالغة بالنسبة لمصر التي تعتمد علي النيل لتوفير ٩٥ بالمائة من احتياجاتها المائية السنوية، وحرص مصر علي استمرار نهج التعاون والحوار مع دول حوض النيل لحل الخلافات القائمة وعدم الأضرار بالمصالح المصرية التي لاتقب التنازل او المساومة لعدم وجود مصادر مياه اخري بعكس باقي دول المنابع.

وأكد فهمي لرئيس البرلمان الكونغولي ان مصر ملتزمة تماماً باستغلال إمكانياتها الوطنية وعلاقاتها الإقليمية والدولية لمساعدة الأشقاء الأفارقة في تحقيق تطلعات شعوبها في التنمية، مشيرا الي انه علي الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في السنوات الثلاث الاخيرة فإنها لم تخفض مساعداتها لأفريقيا بل وتلتزم بالتحرك مع القطاع الخاص ومع الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية لتوفير التمويل الأزمة لخدمة أغراض التنمية في افريقيا انطلاقا منالأولوية الكبري التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع أشقائها الأفارقة في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية ان رئيس البرلمان الكونغولي اكد علي تفهمهم الكامل لأهمية مياه النيل بالنسبة لمصر ودعمهم الكامل للموقف المصري وانه لا يمكن تخيل وجود مصر بدون مياه النيل وأنهم لن يتخذوا أية مواقف من شانها الأضرار بمصالح مصر المائية الحيوية، مع تطلعهم لان يظل نهر النيل مصدرا الرخاء والتعاون بين دوله وأهمية استمرار التفاوض كسبيل وحيد لحل الخلافات القائمة ودون الأضرار بمصالح اي طرف وبصفة خاصة مصر كدولة مصب.

أ ش أ