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ضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلو بانجو في بني مزار ومغاغة بالمنيا

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ضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلو بانجو في بني مزار ومغاغة بالمنيا ضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلو بانجو في بني مزار ومغاغة بالمنيا

ضبطت أجهزة أمن المنيا، عاطلين، بحوزتهما 5 كيلو بانجو، وأكثر من 5 آلاف قرص مخدر، قبل ترويجها بمراكز المحافظة.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا بضبط «عاشور.ف.ح»، عاطل، ومقيم بقرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار، وبحوزته لفافتان ورقيتان كبيرتا الحجم، تحويان كمية من نبات البانجو المخدر، تزنان حوالي 5 كيلوجرامات، بقصد الاتجار، ومبلغ مالي 200 جنيه، وهاتف محمول، تحرر محضر بالواقعة رقم 2469 إداري مركز بني مزار.

كما ضبطت أجهزة الامن، شخص يدعى «صفوت.أ.م.ح»، 50 سنة عاطل، ومقيم ببندر مغاغة، وبحوزته 5 آلاف و160 قرصا مخدر مختلفة الأنواع، بقصد الاتجار، ومبلغ مالي قدره 2160 جنيها، وهاتف محمول ،وتحرر محضر برقم 1233 إداري مركز مغاغة .

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