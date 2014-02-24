مليون مخالفة خلال 3 سنوات وتجريف 40 ألف فدان

أكد الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء عدم المصالحة فى جرائم التعدى بالبناء على الأراضى الزارعية , موضحا أن التعدى بالبناء على تلك الأراضى يمثل كارثة وتهديدا لمستقبل الغذاء فى مصر, بعدما ارتفع عدد مخالفات البناء إلى مليون مخالفة خلال ثلاث سنوات وتجريف 40 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير.

وأضاف علام فى حوار مع الإعلامى نصر القفاص فى برنامج ” مصر كل يوم ” على قناة المحور 2 أن الحبس والغرامة عقوبة البناء على الأراضى الزراعية , مشيرا إلى أن الحصول على البراءة شرط للموافقة على توصيل المرافق للعقارات المخالفة , وأن الحصول على البراءة فى الشق الجنائى فقط لا يكفى.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من عدة وزارات لتعديل القانون 119 لسنة 2008 المعروف ب” قانون البناء الموحد ” لسد الثغرات التى يتم استغلالها للتعدى على الأراضى الزراعية.

وأشار علام إلى أن جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يعمل بدون هيكل إدارى منذ 21 عاما , وأن وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب أرسل مذكرة إلى مجلس الوزراءلإعداد هيكل إدارى للجهاز الذى يعانى من نقص فى المهندسين.