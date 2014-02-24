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إضراب جزئي للأطباء بمحافظة السويس

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إضراب جزئي للأطباء بمحافظة السويس إضراب جزئي للأطباء بمحافظة السويس

أعلن اطباء السويس صباح اليوم، تنفيذهم لقرار النقابة العامة بالإضراب الجزئي عن العمل خلال الشهر الجارى يومي الأثنين والاربعاء فى الاسبوع الحالى ، للمطالبة بتطوير منظومة الصحة بشكل كامل وتحقيق مطالب الاطباء الادارية والمالية .
> قال الدكتور محمد سلامه ،نقيب الأطباء بالسويس ،أن الأضراب بعيد نهائياً عن الحالات الحرجة والحضانات والحروق وأن الأضراب الجزئي سيكون فقط فى العيادات الخارجية والحالات الباردة ، مؤكداً أن الطوارئ والحالات التى تستحق العلاج سيتواجد فيه الأطباء بشكل طبيعي .

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