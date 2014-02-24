إضراب جزئي للأطباء بمحافظة السويس

أعلن اطباء السويس صباح اليوم، تنفيذهم لقرار النقابة العامة بالإضراب الجزئي عن العمل خلال الشهر الجارى يومي الأثنين والاربعاء فى الاسبوع الحالى ، للمطالبة بتطوير منظومة الصحة بشكل كامل وتحقيق مطالب الاطباء الادارية والمالية .

> قال الدكتور محمد سلامه ،نقيب الأطباء بالسويس ،أن الأضراب بعيد نهائياً عن الحالات الحرجة والحضانات والحروق وأن الأضراب الجزئي سيكون فقط فى العيادات الخارجية والحالات الباردة ، مؤكداً أن الطوارئ والحالات التى تستحق العلاج سيتواجد فيه الأطباء بشكل طبيعي .