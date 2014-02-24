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تجديد حبس 3 قيادات أخوانية بالسويس 30 يوماً

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تجديد حبس 3 قيادات أخوانية بالسويس 30 يوماً تجديد حبس 3 قيادات أخوانية بالسويس 30 يوماً

قررت محكمة جنح المستأنفة بالسويس، صباح اليوم، تجديد حبس 3 من قيادات تنظيم الأخوان الأرهابي المقبوض عليهم على خلفية مظاهرات 6 أكتوبر الماضي وبعض المظاهرات التى شاهدتها المحافظة مؤخرا 30 يوما على ذمة التحقيقات ،بتهم التحريض على العنف .

كان ضباط الأمن الوطني قد ألقو القبض على المتهمين خلال شهر أكتوبر ونوفمبر الماضي وهم مطلوبين ضبطهم وأحضارهم من قبل النيابة العامة بتهم التحريض على العنف عقب فض أعتصام رابعة العدوية وحشد المواطنين للتظاهر مع أعضاء تنظيم الأخوان والتعدي على قوات الجيش والشرطة بشوارع المحافظة .

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