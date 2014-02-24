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تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يدين أعمال العنف ضد مسلمي أفريقيا الوسطى

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تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يدين أعمال العنف ضد مسلمي أفريقيا الوسطى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يدين أعمال العنف ضد مسلمي أفريقيا الوسطى

ارشيفية

أدان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (أكمي) أعمال العنف التي ترتكب في حق المسلمين في أفريقيا الوسطى.

وهددت “أكمي” في بيان – نقل راديو ” فرنسا الدولي” اليوم الاثنين مقتطفات منه – فرنسا لتدخلها في أفريقيا الوسطى، كما نددت ب”الحلقة الجديدة بعد مالي في إطار سلسلة الحملات الصليبية ضد الإسلام”- حسب قولها-.

ويأتي هذا البيان عقب إصدار حركة طالبان الأفغانية بيانا حول الوضع في أفريقيا الوسطى والتعبئة الجهادية على موقع الجهاد الناطق باللغة الفرنسية حتى إذا لم يعلن عن أي تواجد جهادي في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضاف الراديو أنه لأول مرة تصدر أكمي بيانان حول الوضع في أفريقيا الوسطى.. مشيرا إلى أن التنظيم وجه رسالة تهديد إلى القادة الفرنسيين قائلا: إن تهديداتهم لن تظل بدون عقاب وإن الحرب ستتواصل بين “أكمي” وفرنسا.

يذكر أن أفريقيا الوسطى تشهد حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي وقع في شهر مارس عام 2013 وقادة “ميشيل دجوتوديا” قائد تحالف سليكا المتمرد ذات الأغلبية المسلمة.

وكان “جان -إيف لودريان” وزير الدفاع الفرنسي قد وصل مؤخرا إلى عاصمة أفريقيا الوسطى (بانجي) في زيارة مخصصة لحل الأزمة الأمنية والإنسانية في البلاد واستمرت عدة ساعات، كما أنها تعد المرة الثالثة الذي يتوجه فيها لودريان إلى أفريقيا الوسطى منذ اطلاق عملية “سانجاريس” في 5 ديسمبر الماضي .

 

أ ش أ

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