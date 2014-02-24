القبض على 3 أشخاص فى حملة مداهمات بالمنوفية

شنت إدارة البحث الجنائى بالمنوفية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى بالمحافظة حملة مداهمات لمنازل عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وإلقاء القبض على 3 منهم بمدينة قويسنا .

وقال اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية أن الحملة قامت بناء على قرارا من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لتورطهم فى أعمال عنف والتحريض عليه ، مشيرا إلى حملة المداهمات ليس لها علاقة بحرق مجهولون لبوكس ، السبت الماضى ، خاص بنقل أحد قيادات مديرية أمن المنوفية أمام منزله بمدينة قويسنا .

وأشار مدير الأمن إلى أنه تم تكوين فريق بحث برئاسة العميد جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية لكشف ملابسات الحادث وإلقاء القبض على الجناة فى أسرع وقت وتم تحرير محضر بالواقعة.