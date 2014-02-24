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التمثيل التجاري المصري بالإمارات يقيم مهرجانًا للترويج للمنتجات المصرية

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التمثيل التجاري المصري بالإمارات يقيم مهرجانًا للترويج للمنتجات المصرية التمثيل التجاري المصري بالإمارات يقيم مهرجانًا للترويج للمنتجات المصرية

أقام مكتب التمثيل التجاري المصري بدولة الامارات العربية مهرجانًا غير مسبوق لترويج المنتجات المصرية بشكل عام والغذائية بشكل خاص بالتعاون مع أحد أكبر سلاسل المحلات بالإمارات خلال الفترة من 19 وحتى 28 فبراير الجاري .

وقال الوزير المفوض التجاري ماهر الشريف مدير مكتب التمثيل التجارى بالامارات فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين على هامش مؤتمر الخليج للغذاء جلفوود إن اختيار توقيت المهرجان جاء ليتزامن مع توقيت إقامة معرض الخليج للغذاء”جلفوود والذى تشارك فيه 103 شركات مصرية ممثلة لقطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بجناح يبلغ مساحته 1169 مترا حيث تواجد مسئولى المشتريات بكبرى الشركات من مختلف دول العالم لخلق المزيد من فرص التصدير أمام المنتجات المصرية عامة والمنتجات الزراعية والغذائية بشكل خاص .

وأوضح أن الشركات المصرية تشارك هذا العام بمعرض جلفوود من خلال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بعدد 91 شركة متخصصة فى عدد من المنتجات الغذائية منها المربى والعصائر والاجبان والزيتون وزيت الزيتون والخضروات المجمدة والعسل وصلصة الطماطم ومنتجات المخابز والمقرمشات والحلويات ومنتجات الالبان كما تشارك 12 شركة مصرية من خلال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لعرض منتجاتها من المحاصيل الزيتية والحبوب والتمور والخضر والفاكهة

وأضاف ان المعرض فرصة لالتقاء الشركات المصرية المشاركة بالعملاء الحاليين والمتوقعين من دولة الامارات ودول الخليج بشكل عام.. ويمثل المعرض وسيلة دعم وزيادة للفرص التصديرية امام المنتجات المصرية فى السوق الخليجى.

واوضح ان من الدول الرئيسية المصدرة للاغذية المصنعة ومنتجات الحاصلات الزراعية للاسواق الرئيسية فى العالم كالولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول الاوربية والعربية حيث تحتل صادرات الاغذية المصنعة فى مصر المرتبة الثانية فى هيكل الصادرات الصناعية بمعدل 16 % وقد حدث نمو فى صادرات القطاع خلال الست سنوات الماضية بنسبة بلغت 331 % كما بلغت الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية خلال عامى 2011 و2012 ما قيمته 5ر1 مليار دولار

وأضاف أن المنتجات المصرية تتواجد فى قائمة أهم خمسة موردين على مستوى العالم للسوق الاماراتى للعديد من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية مثل الطماطم والبصل والموز والخس والحمضيات والاجبان والخضروات المجمدة وصلصة الطماطم والمربى والارز ومرق الحساء

وكشف عن قيام مكتب التمثيل التجارى المصرى بالامارات بالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية بعمل برنامج ترويجى متكامل للمشاركة المصرية بالمعرض لدى قطاعات الاعمال المختلفة بدولة الامارات بما يخدم العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين .

وأضاف أن المشاركة المصرية فى المعارض الاماراتية المختلفة متميزة حيث وصل عدد الشركات خلال عام 2012/ 2013 الى 337 شركة مثلت العديد من القطاعات الانتاجية المصرية واهمها الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الهندسية والاثاث المكتبى والمنزلى فضلا عن معارض للترويج فى مجال العقارات بمصر.

أ ش  أ

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