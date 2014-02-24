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موظف يزور لوحات معدنية لتحصيل رسوم من السائقين بشبرا الخيمة

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موظف يزور لوحات معدنية لتحصيل رسوم من السائقين بشبرا الخيمة موظف يزور لوحات معدنية لتحصيل رسوم من السائقين بشبرا الخيمة

قام موظف، بتزوير لوحات معدنية منسوبة إلى المحافظة ووضعها على دراجته البخارية بهدف استغلالها فى تحصيل رسوم من السائقين فى المواقف والساحات .

تم إخطار اللواء محمود يسري ،مدير امن القليوبية بالواقعة ،وعلي الفور تبين ضبط المدعو أسامة .ح . م 53 سنة ،موظف بحى غرب شبرا الخيمة، حال قيادته دراجة نارية ملكه مثبت عليها لوحات معدنية صناعة يدوية رقم 10102 محافظة 3 وتبين تغييره لوحات الدراجة الأصلية رقم 7415 س ع ق .

وبمواجهته بالواقعة، أقر بقيامه بتغيير تلك اللوحات برقم مثبت عليها لتسهيل عمله فى تحصيل رسوم الساحات لصالح الحى .

تم إخطار حى غرب شبرا الخيمة، لإتخاذ شئونه إدارياً والتحفظ على الدراجة النارية ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4204 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2014 ، وجاري العرض علي النيابة للتحقيق .

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