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قافلتان دعويتان من الأزهر والأوقاف تنطلقان إلى سيوة والسلوم الخميس المقبل

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قافلتان دعويتان من الأزهر والأوقاف تنطلقان إلى سيوة والسلوم الخميس المقبل قافلتان دعويتان من الأزهر والأوقاف تنطلقان إلى سيوة والسلوم الخميس المقبل

تنطلق يوم الخميس المقبل قافلتان دعويتان إحداهما إلى سيوة والأخرى إلى السلوم بمحافظة مرسى مطروح وتستمران حتى السبت المقبل ، بينما تجوب القافلة الثالثة مناطق المعادي وحدائق المعادي ودار السلام بالقاهرة.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم الاثنين أن خطبة الجمعة ستكون فى القوافل حول موضوع : ( الحفاظ على البيئة ودوره في التنمية) ، بينما تكون الدروس بسيوة والسلوم حول أهمية العمل والإنتاج ، وحق الوطن على أبنائه ، ودور الشباب في بناء الوطن ، وبيان سماحة الإسلام وسعة أفقه.

وأشار البيان إلى أن نخبة من علماء الأزهر الشريف والأقاف يشاركون فى تلك القوافل.

ويأتى تنظيم تلك القوافل فى إطار التنسيق بين الأزهر والأوقاف لضبط الخطاب الدعوى ومواجهة التشدد والغلو بمنهج الأزهر الوسطى.

أ.ش.أ

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