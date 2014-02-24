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إصابة شخصين بسبب الخلاف علي الدي جي بشبرا الخيمة‎

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إصابة شخصين بسبب الخلاف علي الدي جي بشبرا الخيمة‎ إصابة شخصين بسبب الخلاف علي الدي جي بشبرا الخيمة‎

طعن – أرشيفية

أصيب شخصين خلال مشاجرة نشبت بنادي بهتيم الرياضي بسبب خلاف بعض الحاضرين على تشغيل الـ دى جى بالنادي.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة من مأمور شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين خلال حفل عرس بنادى بهتيم ، وتبين علي الفور للواء عرفة حمزة مدير المباحث ، أن المشاجرة بين طرف اول أحمد. م -71 سنة- بالمعاش مصاب بجرح قطعى بالوجه، ونجله عمرو.ا .م -31 سنة- وخالد . م . م -49 سنة- سائق ، والطرف الثانى حسن .ص .ح -59 سنة- بالمعاش مصاب بجرح قطعى بالصدر بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم إثر قيام المدعو أدهم على عبدالفتاح -18 سنة- فنى دى جى بتشغيل بعض الأغانى بحفل العرس.

وأثناء قيام بعض المدعوين بمطالبته بتشغيل أغانى أخرى تطورت بينهما لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب وأحدث إصابته ، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهم ، وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3798 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2014 ، وجاري العرض علي النيابة للتحقيق.

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