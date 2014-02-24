الحزب الحاكم بالسودان: البشير يلتقي الترابي خلال الأسبوع الجاري

أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام بالسودان ياسر يوسف، عن عزم الرئيس عمر البشير- رئيس حزب المؤتمر “الحاكم”- الاجتماع بالأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي “المعارض” حسن الترابي خلال الأسبوع الجاري، وهو يعد اللقاء الأول بين البشير والترابي، بعد حالة الانفصال التي وقعت بين جبهة التيار الإسلامي في عام 1999.

وأكد يوسف – في تصريحات صحفية اليوم الاثنين جدية الحزب والدولة في إكمال الحوار الوطني، والبلوغ به إلى غاياته عبر اللقاءات بكل قيادات الأحزاب والمنظمات، وكشف عن لقاءات سيعقدها الرئيس البشير مع أحزاب الشرق، وحركة التحرير والعدالة برئاسة التيجاني السيسي، بهدف الالتفاف حول آليات الحوار الوطني وتحديد موضوعات الحوار.

ورفض وزير الدولة بالإعلام السوداني، وصف الحوار الجاري بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وبعض القوى السياسية بأنه “اصطفاف إسلامي”، ضد الأحزاب العلمانية في السودان، مؤكدا أنها توصيفات غير صحيحة، وقال “إن الحوار سيشمل كافة القوى السياسية بكافة انتماءاتها وخلفياتها”

أ ش أ