برلمان أوكرانيا يجتمع لتشكيل حكومة بعد عزل «يانوكوفيتش»

يجتمع البرلمان الأوكراني، صباح الاثنين، بهدف تشكيل حكومة جديدة بعد عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، ما يفتح الطريق لحقبة جديدة في هذا البلد الذي يعيش أزمة حادة منذ 3 اشهر.

وتصل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، إلى كييف لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لتهدئة الأجواء وارساء الاستقرار في اقتصاد البلاد، فيما ضاعف الغربيون التصريحات الداعية إلى احترام سلامة أراضي البلاد ومنع تقسيمها.

وتواجه أوكرانيا مخاطر كبرى، أولها التعثر في سداد مستحقاتها. وبالرغم من أن هذا البلد الذي كان يدور في فلك الاتحاد السوفيتي عرف هذا الأسبوع أعنف مواجهات، حيث قتل 82 شخصا في 3 أيام، إلا أن المعارضة السابقة سارعت إلى الشروع في العمل للنهوض بالبلاد.

وتولى البرلمان الذي بات تحت سيطرة معارضي يانوكوفيتش زمام الأمور، الأحد، فعين أولكسندر تورتشينوف، القريب من المعارضة يوليا تيموشنكو، رئيسا انتقاليا. ومن المقرر تشكيل حكومة في غضون 84 ساعة بانتظار تنظيم انتخابات رئاسية في 25 مايو.

وأقر الرئيس الانتقالي الجديد بالصعوبات التي تنتظر البلاد، وقال في كلمة تليفزيونية إلى الأمة إن أوكرانيا تنزلق إلى الهاوية وهي على شفير التعثر في السداد، لكنه أكد مجددا على أن الاندماج في أوروبا يمثل أولوية لأوكرانيا. وأضاف: «نحن جاهزون لإجراء حوار مع روسيا وتطوير علاقاتنا على قدم المساواة، على أن يتم احترام الخيار الأوروبي لأوكرانيا».

وستلتقي آشتون، الاثنين، الأطراف الرئيسيين، وتبحث دعم الاتحاد الأوروبي لحل دائم للأزمة السياسية.

ويجتمع وزراء خارجية مجموعة بلدان فيزجراد (بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا) مع ممثلين عن رومانيا وبلغاريا واليونان، الاثنين، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وتخشى الأسرة الدولية أن تكون أزمة الأشهر الأخيرة عمقت الهوة بين الشرق الناطق بالروسية والقريب من روسيا، ويمثل الغالبية في أوكرانيا، والغرب القومي والناطق بالأوكرانية. إلا أن المناطق الأقرب إلى موسكو لا تعطي أي مؤشرات تفيد بأنها تسعى إلى الانشقاق.

ولا يعرف مكان وجود يانوكوفيتش الذي تم عزله، السبت، وتخلى عنه حزبه حزب المناطق، الذي أعلن في بيان أن «أوكرانيا تعرضت للخيانة وتم تأليب الأوكرانيين بعضهم على بعض»، واعتبر أن يانوكوفيتش مسؤول عن الأحداث الدامية الأخيرة.