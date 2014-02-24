الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يسود البلاد طقس شتوى معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على أقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية غربا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى البحر المتوسط والبحر الأحمر تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

> الصغرى العظمى

> القاهرة 12 21

> الإسكندرية 13 19

> مطروح 12 19

> بورسعيد 14 19

> دمياط 12 20

> بلطيم 13 20

> الإسماعيلية 12 22

> السويس 12 22

> العريش 10 20

> نخل 8 19

> طابا 7 20

> الطور 14 22

> مرسى علم 14 26

> الغردقة 14 26

> شرم الشيخ 17 27

> رفح 10 20

> كاترين 7 18

> سيوة 11 22

> المنيا 11 23

> الفيوم 10 23

> رأس سدر 12 23

> أبوسمبل 12 28

> وسط الدلتا 12 21

> أسيوط 8 24

> سوهاج 9 25

> الأقصر 11 26

> أسوان 11 27

> شلاتين 15 26

> حلايب 14 25

> الوادى الجديد 11 26

> قنا 11 25

> نويبع 16 25

> السلوم 12 19

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