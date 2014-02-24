ضبط 16 إخوانيا متورطين فى الاعتداء على المقار الشرطية بأربع محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة لملاحقة وضبط العناصر المتورطة فى الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف، الصادر بشأنها قرارات بالضبط والإحضار من قِبل النيابة العامة.

وأسفرت الجهود بمديرية أمن الفيوم عن ضبط 7 من المنتمين لتنظيم الإخوان "الإرهابى" المتورطين فى اقتحام وحرق نقطة التفتيش الأمنية "كمين الطيور" وسرقة محتوياتها، وبمديرية أمن الجيزة عن ضبط 3 من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى المتورطين فى اقتحام مركزى شرطة أطفيح وكرداسة وسرقة محتوياتهما وإضرام النيران بهما والاستيلاء على ما بداخلهما من أسلحة.

كما أسفرت الجهود بمديرية أمن المنيا عن ضبط 5 من المنتمين لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى المتهمين بالتحريض على التظاهر والعنف، وبحوزة أحدهم 5 زجاجات مولوتوف.

وبمديرية أمن دمياط عن ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى المتهمين بالتحريض على التظاهر والعنف، المطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة.. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.