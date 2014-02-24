رئيس جامعة جنوب الواد ي: نستعد لإقامة مهرجان كرة السرعة بالغردقة بمشاركة جامعات عربية ومصرية

أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي انه العمل يجرى بكفاءة عالية وأوشكنا على الانتهاء من كافة الاستعدادات لإقامة مهرجان كرة السرعة بالغردقة بمشاركة الجامعات العربية والمصرية وبالتعاون مع اتحاد كرة السرعة ومحافظة البحر الأحمر وهو ضمن أنشطة اتحاد الجامعات العربية والتي بدأ أنشطته منذ بداية الفصل الدراسي الأول لهذا العام بالكرة الخماسية لكرة القدم ومشاركة الجامعات العربية والمصرية ومعسكر العمل الدولي للكشافة والذي أقيم برحاب الجامعة .

وأضاف منصور : جامعة جنوب الوادي تعبر مقرا لمجلس الأنشطة العربية التابع لاتحاد الجامعات العربية والجامعة المتميزة فى تنفيذ برنامج المجلس بإنتظام وبرغم الظروف التى تمر بها البلاد ،مشيرا إلى أهمية الأنشطة وخاصة بتجمع الجامعات العربية والمصرية والتى تعتبر نقطة تلاقى وتعارف مهمة وتبادل الخبرات والثقافات واكد ان مهرجان كرة السرعة اقيم العمل الماضى بمحافظة الاقصر لتنشيط السياحة بعد مشاركة عدد كبير من الجامعات الافريقية والعربية وبالتعاون مع اتحاد كرة السرعة ،وقال ان المهرجان سيقام فى 10مارس القادم ، وأعرب عن سعادته بنجاح مهرجان العروض الرياضية بالأقصر الذي شاركت فيه الجامعات ولقاء التميزالرياضي .

وقدم الشكر لطلاب الجامعة على المراكز الناجحة والمتقدمة التي حصدوها في كافة المسابقات مؤكدا ان الجامعة تدعم اى نشاط خاص بالطالب ، كما قدم الشكر للعاملين باستديو الإعلام بالجامعة على إنتاجهم أول فيلم وثائقي عن جامعة جنوب الوادي منذ نشأتها وتميز الفيلم بمراحل تطور الجامعة ليعرف طلاب الجامعة من خلاله كيف كانت وماذا أصبحت جامعاتهم ،وقد قمت بصرف مكافأة مالية لأسرة الفيلم على مجهودهم الكبير من خلال التصوير وجمع الوثائق