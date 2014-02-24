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مجهولون يطلقون النار على قافلة سيارات لمرشحة للرئاسة بكولومبيا

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قالت الشرطة الكولومبية إن مسلحين أطلقوا النار على ركب سيارات لمرشحة يسارية في انتخابات الرئاسة الكولومبية، الأحد، ولكن الهجوم لم يسفر عن إصابة أحد.

تعرض ركب سيارة عايدة أفيلا، مرشحة حزب الاتحاد الوطني، لإطلاق نار أثناء سيره على طريق رئيسي في إقليم أروكا الغني بالنفط في شمال شرق كولومبيا، حيث ينتشر متمردو جماعتي القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك» وجيش التحرير الوطني «إيلن».

ولم توضح الشرطة الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الهجوم. وقال «سانتوس»، وزير الداخلية الكولومبي، على «تويتر» إنه أعطى أوامر بحماية المرشحة بأي وسيلة ضرورية وإجراء تحقيق.

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