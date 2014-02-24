المغرب ومالي تتفقان على محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل

اتفق ملك المغرب العاهل محمد السادس، والرئيس المالي إبراهيم بوبكار كيتا، على تنسيق جهود البلدين لمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل بشكل دائم.

كما عبرا عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم في هذا المجال، حسب البيان الختامي لزيارة الملك محمد السادس الرسمية إلى مالي، الذي صدر، مساء الأحد.

كان الملك محمد السادس، بدأ زيارة رسمية إلى مالي في إطار جولة أفريقية، الثلاثاء الماضي، واختتمت الأحد.

وقال البيان إن الطرفين أكدا أن محاربة الإرهاب والتطرف تمر عن طريق التنمية والحفاظ على الهوية الثقافية، بالموازاة مع الحلول الأمنية.

كما ثمنا وضع استراتيجية من طرف الأمم المتحدة بالساحل تسعى إلى الاستجابة لمواجهة التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة، مطالبين بإيجاد آليات تسمح بإشراك كل الدول الأفريقية المعنية بمكافحة الإرهاب في تنفيذ هذه الاستراتيجية.