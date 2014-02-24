مؤسس «استقلال المهندسين»: لن نتحالف مع الإخوان.. وسنبعد النقابة عن السياسة

قال المهندسن طارق النبرواي، مؤسس تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، المرشح على منصب النقيب العام في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها يومي 4 و5 إبريل المقبل، إن تيار الاستقلال يسعى إلى تكوين قائمة وطنية موحدة في النقابة العامة والنقابات الفرعية في المحافظات، لكن لن يتحالف مع «الإخوان» أو الفسدة أو من يدعمهم.

وأضاف «النبراوي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن «برنامج قائمة تيار الاستقلال هو الاهتمام بالمهندس أولاً وأخيرًا ونقابة مستقلة وحرة لا تعمل في السياسة وليس لها دور حزبي».

وأضاف مؤسس تيار الاستقلال: «نتحاور حاليا للوصول إلى قائمة مهنية موحدة تعبر عن التجمعات الهندسية الوطنية ذات التاريخ المشرف، ولن نعمل مع أي مرشح ثبت فساده أو تورطه في قضايا إهدار أموال المهندسين أو حتى شارك في أي أعمال فساد داخل النقابة سواء تحت الحراسة أو ما تلاها».

وتابع: «حال فوز قائمة تيار الاستقلال في الانتخابات سنستكمل التحقيقات التي لم تنته منها لجنة إدارة النقابة الحالية وسنحاسب من تورط في إهدار أموال المهندسين ولن نتركهم، مشيرا إلى أن قائمة تيار الاستقلال تسعى لزيادة موارد النقابة بتحصيل جميع المتأخرات وابتكار أساليب جديدة لزيادة دخل النقابة وعلى رأسها إعادة تشغيل مسرح النقابة الذي توقف منذ 20 عاما لأسباب ترجع لمن كان يتولى النقابة خلال هذه السنوات.

واستطرد «النبراوي»: «هدفنا زيادة معاشات المهندسين وإيجاد مشروع إسكان للشباب يكون بأسعار مخفضه، فضلا عن مشروع العلاج الذي نسعى فيه إلى أن يكون متطورا وجيدا، فضلا عن الاهتمام بتطوير التعليم الهندسي الخاص»، لافتا إلى أن «قبول خريجي كليات الهندسة في الجامعات الخاصة سيكون باتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات ووفقا لشروط نقابة المهندسين».

وأوضح أن النقابة لن تقبل قيد خريجي هذه الكليات والمعاهد إلا المدرجة لديها والمتفق عليها مع المجلس الأعلى للجامعات، منوها بأن القائمة تسعى إلى أن يكون لللنقابة دور وطني وستقوم بعمل دراسات يقوم عليها أحسن الخبراء في النقابة في المجالات العاجلة.

وقال «النبراوي»: «أولوياتنا في المشروعات القومية تعمير سيناء والصعيد وتطوير العشوائيات في القاهرة والجيزة، وسنقوم بتقديم الحلول والدراسات للمسؤولين وسنستمر في الضغط حتى يتم تفعيلها والأخذ بها».