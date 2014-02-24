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بالفيديو: 10 من التاريخ .. أهداف ' مقصية ' لم تشاهدها من قبل

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بالفيديو: 10 من التاريخ .. أهداف ' مقصية ' لم تشاهدها من قبل بالفيديو: 10 من التاريخ .. أهداف ' مقصية ' لم تشاهدها من قبل

في حلقة الأسبوع من سلسلة FilGoal.com للأهداف الكلاسيكية...استمتع ب10 اهداف رائعة من ضربات خلفية مزدوجة لم تشاهدها كثيرا علي الإنترنت..

1- مانويل نيجريتي (بوماس x بويبلا) الدوري المكسيكي 1984

2- دينيس بيركامب (إنتر ميلان x رابيد بوخارست) كأس الاتحاد الأوروبي (1993)

3- جابرييل باتيستوتا (فيورنتينا x أودينيزي) الدوري الايطالي 1997

4- مارسيللو بالبوا (كولورادو x كولومبوس) الدوري الأمريكي 2000

5- يوري دجوركايييف (إنتر ميلان x روما) الدوري الايطالي 1997

6- سالفاتوري سكيلاتشي (يوفنتوس x فيرونا) الدوري الايطالي 1992

7- هوجو سانشيز (ريال مدريد x لوجرونييس) الدوري الأسباني 1988

8- يورجن فيجمان (بايرن x نورنبرج) الدوري الألماني 1988

9-أنطونيو كونتي (يوفنتوس x بريشيا) الدوري الإيطالي 1997

10- باسكوالي لويزو (بياتشينزا x ميلان) الدوري الايطالي 1996

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فيديو اليوم السابع

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