بالفيديو: 10 من التاريخ .. أهداف ' مقصية ' لم تشاهدها من قبل

في حلقة الأسبوع من سلسلة FilGoal.com للأهداف الكلاسيكية...استمتع ب10 اهداف رائعة من ضربات خلفية مزدوجة لم تشاهدها كثيرا علي الإنترنت..
1- مانويل نيجريتي (بوماس x بويبلا) الدوري المكسيكي 1984
2- دينيس بيركامب (إنتر ميلان x رابيد بوخارست) كأس الاتحاد الأوروبي (1993)
3- جابرييل باتيستوتا (فيورنتينا x أودينيزي) الدوري الايطالي 1997
4- مارسيللو بالبوا (كولورادو x كولومبوس) الدوري الأمريكي 2000
5- يوري دجوركايييف (إنتر ميلان x روما) الدوري الايطالي 1997
6- سالفاتوري سكيلاتشي (يوفنتوس x فيرونا) الدوري الايطالي 1992
7- هوجو سانشيز (ريال مدريد x لوجرونييس) الدوري الأسباني 1988
8- يورجن فيجمان (بايرن x نورنبرج) الدوري الألماني 1988
9-أنطونيو كونتي (يوفنتوس x بريشيا) الدوري الإيطالي 1997
10- باسكوالي لويزو (بياتشينزا x ميلان) الدوري الايطالي 1996