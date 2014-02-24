سائقو النقل العام يواصلون اليوم إضرابهم للمطالبة بالحد الأدنى

لليوم الثالث على التوالى واصل سائقو النقل العام إضرابهم عن العمل بشكل كامل فى كافة الجراجات التابعة للهيئة، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، أسوة بما تم مع بقية العاملين فى المؤسسات الحكومية.

يذكر أن العمال دخلوا فى إضراب جزئى أول أمس بـ11 جراجاً، وتحول لإضراب كلى فى كافة الجراجات أمس، للمطالبة بصرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة، واعتماد بدلى المخاطر والعدوى للعاملين، وصرف علاوة الـ7% وتوحيد نُظم الصرف للعاملين بالهيئة.

كما يطالبون بصرف منح الأعياد على الأجر الشامل، وليس الأساسى وصرف مقابل عمل يوم السبت من كل أسبوع، وصرف الحوافز على 15 يومًا عمل فعلية كبقية مؤسسات الدولة، وصرف الأرباح بواقع 6 شهور، واعتماد كادر المهن الطبية على العاملين بمستشفى النقل العام.