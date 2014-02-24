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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تشارك في الجنادرية بمعرض تاريخي وتوعوي وتثقيفي صحي

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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تشارك في الجنادرية بمعرض تاريخي وتوعوي وتثقيفي صحي الخدمات الطبية للقوات المسلحة تشارك في الجنادرية بمعرض تاريخي وتوعوي وتثقيفي صحي

    تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية التاسع والعشرين لهذا العام بمعرض تاريخي وتوعوي وتثقيفي صحي متكامل عن الخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال ما تزخر به من إنجازات تحسب للوطن ومن خلال عرض رمزي لمرافقها المختلفة.

أوضح ذلك العقيد منصور بن عبدالله الحميدي مدير إدارة الشؤون العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة المشرف على الجناح مشيراً إلى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة حرصت على تجهيز الجناح الخاص بها ضمن معرض القوات المسلحة لتعريف الجمهور والزوار والضيوف من داخل المملكة وخارجها على ما تقوم به ضمن منظومة متكاملة وقائية وعلاجية وتدريبية لها سجل تاريخي حافل بالإنجازات تسعى إلى التعريف به منذ أن كان مستوصفاً يتسع لعشرة أَسرّة فقط وصولاً لما يقارب ستة آلاف سرير على مستوى مستشفيات القوات المسلحة بالمملكة ومنظومة تدريبية متكاملة تخدم جميع التخصصات الصحية ومنها كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران ومركز ومدرسة الخدمات الطبية بالخرج بالإضافة لمراكز التدريب بالمستشفيات والمعاهد العليا المتخصصة بالأسنان والتمريض وما تملكه من أسطول لأحدث طائرات الإخلاء الطبي الجوي النفاثة والعمودية ومستشفيات ميدانية متنقلة وما تقوم به في مجال التوعية والتثقيف الصحي من خلال تقنيات عصرية حديثة لنشر الوعي الصحي للمجتمع لضمان تقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وأشار العقيد الحميدي أن المعرض يتم تطويره ليتماشى مع ما وصل إليه المهرجان من تطور في كافة المجالات كما أن معرض هذا العام جهز ليكون مركزاً للتوعية والتثقيف الصحي في مختلف التخصصات الطبية والصحية بمشاركة عدد من المتخصصين في مجالات التوعية والتثقيف من مختلف مرافق الخدمات الطبية كما يحتوي المعرض على العديد من المجسمات التوضيحية والعروض المرئية والصور التاريخية بالإضافة إلى تجهيز عربة طبية للتبرع بالدم وإجراء الفحوصات الأولية المتنوعة طيلة أيام المهرجان.

وفي الختام أكد العقيد الحميدي بأن المعرض يعكس ما تشهده القوات المسلحة بوجه عام والخدمات الطبية بوجه خاص من تطور في جميع المجالات لتقديم أرقى الخدمات الوقائية والعلاجية المتقدمة من خلال ما تلقاه من دعم دائم ولا محدود من قبل ولاة الأمر حفظهم الله.

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