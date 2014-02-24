ترسيم 405 موظفي عقود يتصدر اجتماع بلدي الأحساء

تصدر موضوع ترسيم 405 موظفين على بند العقود المواضيع التي ناقشها المجلس البلدي بالأحساء في جلسته ال29. ويعمل المجلس على تثبيت موظفي العقود على بند الأجور والعمل على الحصول على دعم من وزارة الخدمة المدنية للحصول على موافقة وزارة المالية وهي الجهة المعنية بذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره أمين الأحساء م. عادل بن محمد الملحم ورئيس المجلس البلدي ناهض الجبر كما ناقش إستراتيجية المجلس البلدي كما خلص المجلس على ضرورة التنسيق لمخاطبة وزارة المواصلات من أجل أن يتم توجيه مكتب فرع وزارة النقل في الأحساء إلى تطوير الطرق الزراعية والدولية وعمل ميزانيات لتلك الطرق.

كما وضع المجلس جدول للزيارات الميدانية لأحياء المدن والقرى والهجر لمتابعة نتائج الزيارات الميدانية السابقة، وناقش الحضور تفعيل قرار المجلس البلدي لتدوير أسبوع الشجرة في بلديات المحافظة وأقروا ضرورة إزالة السيارات التالفة في المناطق التابعة لبلدية الجفر والعمران والعيون على غرار الحملة التي اتخذت في المدن وذلك للتخلص من السيارات التالفة لما لها من أضرار كبيرة على البيئة وللتلوث البصري التي تحدثه في المنطقة ولكثرة شكاوى المواطنين، كما تم التأكيد على ضرورة إلزام مقاولي النظافة بزيادة عدد براميل القمامة كما هو منصوص عليه في العقود وذلك لسد بعض النقص في البراميل. وضرورة عمل برامج حملات التوعية العامة للمواطنين والمقيمين لتعريفهم بأعمال النظافة كما طالبوا بمنع عمال مقاولي النظافة من التقاط العلب المعدنية والبلاستيكية الفارغة منعاً لهدر العمال الكثير من الوقت من خلال فتح أكياس القمامة مما يؤثر سلباً على نظافة الشوارع والميادين مضافاً إلى تذمر المواطنين والمقيمين من هذه الظاهرة. كما أكدوا على ضرورة تغيير موقع مردم بلدية العمران لما له من أضرار بيئية كبيرة على القرى المجاورة وأهمية إيجاد ساحات داخل مدن وقرى وهجر الأحساء.