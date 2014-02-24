الهلال الأحمر: 1140 ساعة طيران لإسعاف 2083 مصاباً.. ونقل حالتين يومياً بالمملكة

‬منذ ان حلقت أول طائرة للإسعاف الجوي تحت مظلة العمل الرسمي في هيئة الهلال الأحمر السعودي عام 1431 ه حققت معها هيئة الهلال الاحمر نقلة نوعية في مستوى خدماتها الانسانية التي تقدمها لمحتاجيها من مرضى ومصابين حيث بدأت الهيئة هذا المشروع بمنطقة الرياض وامتد مع مرور الاعوام الاربعة الماضية ليصبح اجمالي طائرات الاسعاف الجوي التابعة للهيئة (13) طائرة تحلق في 6 مناطق هي منطقة مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وحائل والقصيم واخيراً جازان ووفق تطلع من قيادات هيئة الهلال الاحمر وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز في أن تكون طائرات الهلال الاحمر تحلق في جميع مناطق المملكة لتكون دعامة في تقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها ووسط النجاحات التي تحققت لهذا المشروع والمطالبات المستمرة من امارات المناطق لإدخال خدمة الاسعاف الجوي في كل مناطق المملكة بينت الدراسات التي استعانت بها الهيئة في هذا المشروع أن الهيئة تحتاج إلى اسطول من طائرات الإسعاف الجوي لتغطية المساحة الجغرافية الكبيرة للمملكة من طرق برية او داخل المدن ناهيك عن مسافة التباعد بين المستشفيات التخصصية في كل منطقة وسوء توزيع الخدمات الصحية وأن العدد الأسطول الجوي الذي تحتاجه الهيئة لتقديم مستوى متميز من خدمات الإسعاف ب57 طائرة منها 5 طائرات نفاثة مخصصة لنقل الحالات المصابة بأسرع وقت للمستشفى وستخصص تلك الطائرات للاستخدام في المناطق الطرفية والبعيدة عن المستشفيات العامة والمستشفيات من الدرجة الثالثة (التخصيصية) وفقاً لدراسة تحليل البيانات قامت بها شركة عالمية متخصصة شملت العديد من العناصر الهامة منها عدد السكان وحجم المنطقة و توزيع الخدمات الصحية و المساحة الجغرافية.

وأجرت الهيئة مؤخراً دراسة عن هذا المشروع للوقوف على حجم العمل الكبير به المعمول به وتقييم الوضع الراهن له حيث بينت الاحصائيات المستمرة لهذا المشروع وخدماتها أن الهيئة منذ ان ادخلت مشروع الاسعاف الجوي لخدماتها نقل (2083) وبمعدل (2.6) مصاب يوميا ً وبمعدل اسبوعي (18.5) مصاباً اسبوعياً وبمعدل (79.5) مصاباً شهرياً وبلغ عدد ساعات الطيران للإسعاف الجوي منذ أن تم تدشينه (1140) ساعة طيران وهو معدل مرتفع مقارنة بساعات الطيران الطبي في مختلف دول العالم منها (558) ساعة طيران في العام الماضي 1434ه (155 ساعة) لنقل 350 مصاباً بمكة المكرمة و(147 ساعة طيران) لنقل 221 مصاباً بمنطقة الرياض و(72 ساعة طيران) لنقل 104 مصابين بمنطقة المدينة المنورة و(98) ساعة طيران بحائل لنقل 136 مصاباً بالإضافة الى (78) ساعة طيران بالقصيم لنقل 131 مصاباً و(6) ساعات طيران بجازان لنقل 11 مصاباً.

وبينت الاحصائيات عدد المنقولين بحسب اليوم خلال العام 1434ه حيث بلغ عدد المصابين والذين تم نقلهم خلال يوم الخميس (158) شخصاً ويوم الاربعاء (145) مصابًا ويوم السبت (138) شخصاً ويوم الأحد (136) شخصاً ويوم الجمعة (136) شخصاً ويوم الثلاثاء (122) شخصاً ويوم الاثنين (118) شخصاً.

كما بين الاحصائيات كذلك عدد المنقولين في النهار والليل خلال العام 1434ه حيث بلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم بواسطة الاسعاف الجوي في النهار (575) مصاباً اما في الليل فقد بلغ العدد (378) مصاباً.

واوضحت الاحصائية كذلك عدد المنقولين بحسب الشهر لعام 1434ه حيث بلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم خلال شهر ذو الحجة (147 مصاباً) و(113 مصاباً) خلال شهر شوال و(92) مصاباً خلال شهر ذو القعدة و (92 مصاباً) خلال شهر جمادى الاولى و(88 مصاباً) خلال شهر شعبان و(83 مصاباً) خلال شهر جمادى الثاني و(83 مصاباً) خلال شهر رمضان و(79 مصاباً) خلال شهر ربيع الاول و(75) مصاباً خلال شهر رجب و(45) مصاباً خلال شهر ربيع الثاني و(33 مصاباً) خلال شهر محرم و(23 مصاباً) خلال شهر صفر.

وتطرقت كذلك الاحصائية الى عدد الرحلات الملغاة ومقارنة بين عام 1433ه وعام 1434ه حيث بلغ عدد الرحلات الملغية عام 1433ه بمنطقة الرياض 174 رحلة بينما بلغ عدد الرحلات الملغاة عام 1434ه اكثر من 240 رحلة اما المدينة المنورة فقد بلغ عدد الرحلات الملغية عام 1433ه اكثر من 82 رحلة اما في عام 1434ه فقد بلغ 19 رحلة ومنطقة مكة المكرمة 78 رحلة عام 1433ه واكثر من 85 رحلة عام 1434ه اما منطقة حائل والقصيم وجازان فلم يتم تدشين الاسعاف الجوي فيهم الا عام 1434ه وقد بلغ عدد الرحلات الملغاة في حائل 108 رحلات و127 رحلة في القصيم و42 رحلة بجازان.

وقد بينت الاحصائية كذلك اسباب الغاء الرحلات بمختلف مناطق المملكة حيث بينت الاحصائية بأن هناك 243 رحلة ألغيت بسبب ان الحالة مستقرة والاصابات طفيفة بينما تم نقل 67 حالة بواسطة الاسعاف الارضي ووفاة 63 حالة وبينت الاحصائية ان هناك 91 حالة تم نقلها بواسطة المواطنين و91 حالة ألغيت الرحلة بسبب أنه لايوجد موقع للهبوط و71 حالة بسبب تغير الاحوال الجوية و30 حالة بسبب رفض المصاب.