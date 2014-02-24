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وكيل إمارة نجران يدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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وكيل إمارة نجران يدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال وكيل إمارة نجران يدشن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال

    دشن وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم القحطاني أمس الأحد الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال حيث أعطى التطعيم لطفل وطفله معلناً انطلاق الحملة في المنطقة ومحافظاتها التي تستهدف 52506 طفل وطفلة.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران الصيدلي صالح بن سعد المؤنس أن هذه الحملة هي الأولى لعام 1435ه وتستمر مدتها خمسة أيام تستهدف خلالها الأطفال أقل من خمس سنوات وذلك بإعطاء كل طفل جرعتين من لقاح شلل الأطفال الفموي، مضيفاً أن عدد المشاركين في تنفيذ الحمله بلغ 923 مشارك ومشاركة تم توزيعهم في 165 فرقة ميدانية متحركة تقوم بزيارة للمنازل إضافة إلى تجهيز 68 فرقة ثابتة يكون تواجدها داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة ومحافظاتها إضافةً إلى تشكيل عدد من اللجان الإشرافية لمتابعة سير تنفيذ الحملة، يذكر أن الحملة الثانية ستنطلق في التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى المقبل.

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