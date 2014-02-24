إشهار ملتقى حاتم الطائي بنسخته الثانية بعنوان «حائل في عيون الرحالة».. مطلع شهر رجب

المتتبع لمسيرة النادي الادبي الثقافي بمنطقة حائل ومن خلال مجلس النادي الحالي يلاحظ مدى التطور الملموس الذي وجده المناخ الثقافي في المنطقة ما جعل هناك عملا ثقافيا مميزا بفضل التنويع والانشطة والمهرجانات الثقافية التي تبناها..

"الرياض" التقت الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب رئيس النادي الادبي الثقافي بمنطقة حائل وربان سفينة النادي في مرحلته الحالية الذي تحدث عن قضايا وتساؤلات عديدة تهم مسيرة النادي وما تحقق خلال الفترة الماضية متناولا ابرز اهتمامات النادي.. وفيما يلي نص الحوار

* ماذا عن جائزة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن للرواية؟

- هذه الجائزة على مستوى المملكة وقد حظيت بدعم مادي سخي من قبل أمير المنطقة.. ورعاية خاصة.. فله منا كل الشكر والتقدير، وقد حققت انتشاراً واسعاً وفجرت طاقات شبابية في أرجاء الوطن وسباقاً نحو الفوز بها.. وقد وجه أمير المنطقة – حفظه الله - بتوسيع دائرة الجائزة بحيث تشمل جميع فروع الأدب. ونحن الآن نستعد للانطلاقة بها بحيث يكون الإعلان عن الفائزين في مطلع العام القادم.

* ماذا عن استعدادكم لملتقى حاتم الطائي بنسخته الثانية؟

- برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير المنطقة وسمو نائبه (حفظهما الله)، وتعاون بناء مع وكالة الوزارة للشؤون الثقافية سوف يقام الملتقى بعنوان (حائل في عيون الرحالة) في مطلع رجب القادم.. بفعاليات ثقافية وضيوف من داخل المملكة وخارجها مع بعض الفعاليات المساندة ومعرض متكامل يحتوي على العديد من اللوحات والرسومات التي وثقها الرحالة أثناء زيارتهم للمنطقة.. بالإضافة إلى معرض كتاب يختص بالرحالة بالتنسيق مع الدكتور محمد المشوح.. وتدشين موسوعة تناولت ما تم تدوينه عن منطقة حائل بعنوان (الرحالة الأوروبيون في منطقة حائل) يترافق مع ذلك زيارات لبعض المحافظات والمدن الأثرية التي زارها هؤلاء الرحالة.

نهاية العام الجاري ندشن مبنى النادي الأدبي الثقافي الذي تبرع به معالي الدكتور ناصر الرشيد بكلفة 22 مليون ريال

* هل من الممكن أن نتعرف على ما تم إنجازه من المبنى الجديد للنادي؟

أولاً نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على الدعم المتواصل.. ونقدر الدور الكبير لوزارة الثقافة والإعلام ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية.. ونثمن تبرع معالي الدكتور ناصر إبراهيم الرشيد على دعمه السخي المتواصل وخصوصاً فيما يتعلق بمبنى النادي والذي وصل الآن إلى مرحلة التشطيب.. ونتوقع إن شاء الله الانتهاء الكامل في نهاية العام الهجري 1435ه، كما خُصص جزء من الأرض للاستثمار الذي سيعلن عنه قريباً بحيث ينعكس ريعه لصالح النادي والأجيال القادمة.. وقد تميز النادي بتصميمه الفريد.. وتغطيته لجميع الاحتياجات الثقافية.. وسيكون بإذن الله – معلماً حضارياً وثقافياً يتفيأ ظلاله المثقفون والأدباء.. وقد اختار النادي موقعاً متميزاً على الدائري الغربي بمساحة عشرة آلاف متر مربع.

والشكر الموصول الى الاستاذ صالح بن ابراهيم الرشيد الليلاء على اهتمامه ومتابعة انشطة النادي ودعمه للحراك الثقافي بالمنطقة..

كما احب ان اشكر عضو النادي ورئيس لجنة المبنى الاستاذ عبدالرحمن اللحيدان على متابعة انجاز المشروع والاهتمام بكل تفاصيله مع المقاول المنفذ وبمتابعة مستمرة من قبل النادي

* بعد الانتشار الرأسي للنادي.. كيف تقيّمون الانتشار الأفقي للحراك الثقافي في المدن والمحافظات؟

- يعتبر نشر الثقافة في المدن والمحافظات أحد أهداف النادي الأدبي وقد تبنى مجلس الإدارة هذه المسؤولية، من خلال تكليف إحدى عشرة لجنة ثقافية تم تفعيلها كان آخرها الأسبوع الماضي في محافظة بقعاء.. والأسبوع القادم سوف يتم تدشين اللجنة الثقافية في محافظة موقق.

النادي يواصل نشر الأدب والثقافة في محافظات المنطقة

وقد لمسنا استجابة من الأهالي والمسؤولين في تلك المدن والمحافظات ما يشجعنا على المزيد

* ما الجديد لديكم فيما يتعلق بالجيل القادم (الشباب +الفتيات).

- منذ البدايات كانت أعيننا على استقطاب وتوظيف الطاقات الشابة.. وقد تبلور ذلك في إنشاء مركز الدكتور ناصر الرشيد للإبداعات الشبابية.. وشكلت لجنة بهذا الخصوص وهيئة استشارية وانطلقت بخطة محكمة.. وصولاً إلى تلك الطاقات الأدبية الشابة.. من خلال التعاون الهادف مع جامعة حائل وإدارة التربية والتعليم بحائل.. لبناء قاعدة معلومات تقوم على حصر الموهوبين والموهوبات وإعداد اختبار قدرات وميول ليتم حصرهم وتدريبهم.. والأخذ بأيديهم لتطوير هذه الموهبة.

* ماذا عن المشاركات الخارجية للنادي؟

- المشاركات الخارجية تهدف إلى رفع مستوى الجانب الإثرائي والمعرفي للزملاء.. وكانت آخر مشاركة في معرض القاهرة الدولي خلال الشهر الماضي. وكنا السباقين في هذا المضمار، بالإضافة إلى شراء الكتب لتزويد مكتبة النادي بالجديد والمفيد.

* سمعنا أن هناك مقهى نسائياً تابعاً للنادي، يسمى بمقهى (سفانة) ممكن نبذة عنه؟

- لقد تبنى مجلس إدارة النادي مقهى سفانة الثقافي النسائي تلبية للزميلات اللاتي يرغبن بخصوصيتهن للقاءات الثقافية.. والمسامرات الأدبية.. وقد كلفت الدكتورة الجوهرة الجميل عضو مجلس الإدارة بالإشراف عليه وهناك برامج ومفردات لهذا الملتقى سوف تكون خلال الأسابيع القادمة.

* النادي بين الفينة والأخرى يقدم الدورات التدريبية.. ما أبرز تلك الدورات؟

- هناك لجنة في النادي خاصة للتدريب والتطوير وقد نفذت العديد من الدورات منها ما يتعلق بنص صناعة المقال، وأخرى في بناء القصة.. وتحليل الشخصية، وفن التلخيص والإملاء ومفاهيم خاطئة، ومعالجة الأخطاء اللغوية الشائعة، وهذه الأنشطة تعتبر عملاً رديفاً لمهام النادي الملقاة على عاتقه.

* كيف ترون إنجازات النادي في مجال الإصدارات الأدبية؟

- تم طباعة أكثر من عشرين كتاباً خلال الفترة الماضية، وتدشين الكثير منها.. وهناك مجموعة أخرى تم حجز التدشين لها على منصة معرض الرياض الدولي الذي سيقام إن شاء الله في مطلع جمادى الأولى وقد تنوعت تلك الإصدارات من أدبية إلى ثقافية مع التركيز على الإنتاج العلمي للشباب لتحفيزهم.. وفتح المجال لإبداعاتهم.

* ماذا عن علاقة النادي الأدبي بالمجتمع المحلي؟

- لقد تبنى النادي الأدبي أسسه الفلسفية والفكرية في خطته الاستراتيجية على الالتزام الكامل بالثابتين الديني والوطني والانطلاق من قيم المجتمع وعاداته كما شرع مجلس الإدارة بتوثيق الصلة بالمجتمع على كافة شرائحه واتجاهاته دون تمييز أو تصنيف.. فدخل في شراكة مع جامعة حائل والتربية والتعليم والغرفة التجارية والصناعية ورجال الأعمال بالإضافة إلى زيارة الأعيان المثقفة في المنطقة في منازلهم والانطلاق نحو المدن والمحافظات والقرى بغية دخول الجميع إلى أبواب النادي دون استثناء..