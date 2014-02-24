«الشورى» يطالب هيئة «الكهرباء» بإجراءات عاجلة وخطة لتلافي أزمة انقطاعها

زادت نسبة انقطاعات الكهرباء في العام الماضي لتصل 45 في المئة عن العام السابق لتقرير 331434، كما زادت الشكاوى المختلفة التي تلقتها هيئة تنظيم الكهرباء وبلغت نسبتها32 في المئة وتذمر عدد كبير من المشتركين في مختلف مناطق المملكة.

من جهتها، طالبت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى في توصيتها على تقرير هيئة الكهرباء باتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء كافة، وشبكات النقل طبقاً للمعايير العالمية، وجاءت التوصية تأكيداً على قرار صدر عن الشورى عام1427.

7 مليارات قدّرت لتكاليف استبدال العدادات ب «الذكية» للمستهلكين

التقرير السنوي الذي حصلت عليه «الرياض» لهيئة تنظيم الكهرباء ويناقشه المجلس غداً الثلاثاء أنهت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة دراسته وضمنته أربع توصيات طالبت فيها بإسراع الهيئة في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين الذي قدَّرت تكاليف استبدالها ب 7 مليارات ريال، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع.

وأشارت لجنة المياه والخدمات إلى معاناة الشركة السعودية للكهرباء من عجز في موازنتها مؤكدةً أهمية توصيتها في تنفيذ مشروع العدادات والشبكات الذكية التي جاءت بها توصيتها.

ودعت التوصيات هيئة تنظيم الكهرباء إلى وضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة، وتضمين تقاريرها الخطط التطويرية فيما يخص تحلية المياه.

توصيات بإعداد إستراتيجية شاملة لرئاسة «الحرمين» وإعادة تكوين هيكلها التنظيمي

وفي شأن آخر يناقش مجلس الشورى اليوم أداء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي شددت على إعداد استراتيجية شاملة للرئاسة والإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي لها، حيث أوضحت اللجنة أن الرئاسة تعمل بدون استراتيجية توضح رؤيتها واهدافها ورسالتها وتوجهاتها بشأن ما تود تحقيقه في المستقبل، كما أن اعداد المعتمرين والحجاج والزوار تشهد تزايداً ملحوظاً سنة بعد اخرى والتوسعات العملاقة التي يشهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي وتنوع الخدمات وكثافتها كل ذلك يستدعي الإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي للرئاسة بما يلائم هذه التطورات ويعطي مرونة في تحديد المسؤوليات.