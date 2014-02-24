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«طب سوهاج» تحتفل بتخريج «الدفعة 18» من طلاب الكلية

  • مصر
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احتفلت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، الأحد، بتخريج الدفعة الثامنة عشرة من طلاب وطالبات الكلية.

قال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة نظمت حفلا للخريجين حضره اللواء محمود عتيق، المحافظ، واللواء إبراهيم صابر، مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية وأساتذة الجامعة والطلاب الخريجين وأسرهم، موضحا أن «هذه الدفعة ضمت 320 طالبا وطالبة وقد تم تعيين 100 خريج منهم بكلية الطب ومستشفى الجامعة».

وأثنى «نور الدين» على الطلاب الخريجين واصفا هذه الدفعة بأنها «متميزة»، وكشف عن بعض التوسعات التي ستتم بالمستشفى الجامعي، لافتا إلى أن «كلية الطب والمستشفى الجامعي يحصلان على 60% من ميزانية الجامعة».

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